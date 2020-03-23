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'den le mücadele kapsamında küresel çağrısı

Son dakika haberine göre, 'de ortaya çıkan ve dünyayı saran 15 bine yakın insanın ölümüne sebep oldu. , koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede dünyanın en savunmasız savaş bölgelerinde koridorları oluşturulabilmesi için küresel çağrısı yaptı.

  • Dünya
  • 23.03.2020 19:22
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 19:59
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BM'den küresel ateşkes çağrısı

'de ortaya çıkan ve dünyayı saran 15 bine yakın insanın ölümüne sebep oldu.

Birleşmiş Milletler () Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla dünyanın en savunmasız savaş bölgelerinde koridorları oluşturulabilmesi için küresel çağrısı yaptı.

Guterres, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, tüm dünyanın ortak bir düşman olan Kovid-19 ile karşı karşıya kalmasına rağmen, silahlı çatışmaların ve savaşların halen devam ettiğini söyledi.

"DEVAM EDEN SAVAŞLAR İÇİN DERHAL KÜRESEL ATEŞKES ÇAĞRISI YAPIYORUM"
Sağlık sistemlerinin çöktüğü ve sağlık çalışanlarının hedef alındığı savaş bölgelerinde savunmasız ve yerinden edilen kişilerin ve mültecilerin koronavirüs salgınından iki kat daha fazla etkilenme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Guterres, "Dünyanın her köşesinde devam eden savaşlar için derhal küresel ateşkes çağrısı yapıyorum." dedi.

Guterres, "Silahları ve topçu atışlarını susturun, hava saldırılarına son verin. Kovid-19'a karşı en savunmasız bölgelere hayati derecede önem taşıyan insani yardım koridorlarının oluşturulması için bu son derece önem arz ediyor." ifadesini kullandı.

Savaş hastalığına son verilip dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınıyla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Bu da ancak tüm savaşların durmasıyla başlayabilir ve insanlığın şu an buna her şeyden daha fazla ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

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