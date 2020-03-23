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kendini karantinaya aldı

'e koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktor, virüse yakalandı. Haberi öğrenen Merkel, hemen evinde kendini karantinaya aldı. Bir süre evden çalışacağı açıklanan Merkel'in, hemen Coronavirüs testi yaptıracağı öğrenildi.

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Merkel karantinada
Almanya Başbakanı 'e koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktor, virüse yakalandı. Haberi öğrenen Merkel, hemen evinde kendini karantinaya aldı. Bir süre evden çalışacağı açıklanan Merkel'in, hemen Coronavirüs testi yaptıracağı öğrenildi. Öte yandan Almanya'da Coronavirüs vakası 22 bini aştı. Ölenlerin sayısı ise 84'e yükseldi.

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