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'de bilançosu ağırlaşıyor! Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 473'e ulaştı

'de ortaya çıkan ve dünyayı saran can almaya devam ediyor. 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 35 bin 225'i, ölü sayısı 473'u buldu.

  • Dünya
  • 23.03.2020 17:55
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 18:08
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ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor!

'de ortaya çıkan ve dünyayı saran hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Dünyada salgının en etkili olduğu ülkelerden 'de de bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI 473'E YÜKSELDİ
paylaştığı son verilere göre, virüsün bulaştığı kişi sayısı 8 bin 478 artarak 35 bin 225'e, ölü sayısı ise 133 artarak 473'e ulaştı.

ABD'de dün Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 747, ölü sayısı ise 340 olarak duyurulmuştu.

ABD, virüsün bulaştığı kişi sayısı bakımından dünya genelinde Çin ve 'nın ardından 3. sırada yer alıyor.

EN ÇOK VAKA NEW YORK'TA
Eyalet bazında bakıldığında ABD'de en çok vakanın eyaletinde olduğu görülüyor.

Vaka sayısı 16 bin 916 olan New York'u bin 996 vaka ile Washington, bin 914 vaka ile eyaletleri takip ediyor.

En çok ölümün, 99'u New York şehrinde olmak üzere 153 ile New York eyaletinde olduğu göze çarpıyor. New York'u 98 ölümle Washington ve 33 ölümle California eyaletleri takip ediyor.

ABD Başkanı , dün yaptığı açıklamada, New York, Washington ve California eyaletlerinde toplumsal olay ve doğal afet durumlarında yarı zamanlı çalışan ulusal muhafızları göreve çağırdıklarını duyurmuştu.

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