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Son dakika: 'da koronavirüs sayısı arttı

Son dakika haberine göre yönetimi, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 511'e yükseldiğini duyurdu. Dün Suudi Arabistan'da vaka sayısı 392 olarak açıklanmıştı.

  • Dünya
  • 22.03.2020 17:46
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  • Son Güncelleme: 22.03.2020 17:46
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Suudi Arabistan'da Kovid-19 bilançosu artıyor

yönetimi, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 511'e yükseldiğini duyurdu.

sözcüsü Muhammed el-Abd el-Ali düzenlediği basın toplantısında, 119 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 511'e yükseldiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığının 23 bin kişiye test yaptığını ve vaka sayısının artabileceğini ifade eden Ali, virüse yakalananlardan 17'sinin iyileştiğini kaydetti.

Sözcü Ali, virüse yakalanma sebeplerinin başında, kalabalık ortamlarda bulunmama ve sosyal mesafenin korunması yönündeki talimatlara uyulmamasının geldiğini sözlerine ekledi.

Dün Suudi Arabistan'da vaka sayısı 392 olarak açıklanmıştı.

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