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Son dakika: 'da koronavirüsten 4 kişi daha öldü

Son dakika haberine göre, 'da 4 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 14'e yükseldiği bildirildi. Öte yandan, el-Ahram gazetesinin internet sitesinde yayımlanan haberde, Kovid-19'la mücadele çalışmaları yürüten Tümgeneral Halid Şeltut'un da salgında hayatını kaybettiği duyuruldu.

  • Dünya
  • 23.03.2020 01:43
  •  - 
  • Son Güncelleme: 23.03.2020 01:43
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Mısır'da koronavirüsten 4 kişi daha öldü

'da 4 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 33 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısı 327'ye ulaştı.

4 kişinin daha yaşamını yitirdiği salgında ölenlerin sayısının 14'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 56 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Öte yandan, el-Ahram gazetesinin internet sitesinde yayımlanan haberde, Kovid-19'la mücadele çalışmaları yürüten Tümgeneral Halid Şeltut'un da salgında hayatını kaybettiği duyuruldu.

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