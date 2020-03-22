Son dakika: 1338 yolculu gemiye koronavirüs karantinası

1338 yolcusu olan bir gemi, koronavirüs şüphesi nedeni ile Portekiz'in Başkenti Lizbon kentine demirledi. Yolcular gemiden tahliye edilmeyi bekliyor.

Portekiz hükümeti, gemideki vatandaşlarını tahliye edip, koronavirüs şüphesi olan kişileri ise karantinaya alacağını duyurdu.

Portekiz, kendi vatandaşı olmayan yolcuları ülkeye kabul etmeyecek, bu yolcular salı günü tahliye uçakları ile ülkelerine gönderilecek.

Hükümet, daha önce ülkeye kendi vatandaşları dışında kimsenin girmesine izin vermeme kararı almıştı.