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Son dakika: 1338 yolculu gemiye koronavirüs karantinası

Son dakika haberine göre 'dan 'e giden 1338 yolcu kapasiteli gemi, Limanı'nda koronavirüs şüphesi nedeniyle karantinaya alındı.

  • Dünya
  • 22.03.2020 16:16
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  • Son Güncelleme: 22.03.2020 16:59
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Dünya şokta! Dev gemi karantinaya alındı

1338 yolcusu olan bir gemi, koronavirüs şüphesi nedeni ile 'in Başkenti kentine demirledi. Yolcular gemiden tahliye edilmeyi bekliyor.

Portekiz hükümeti, gemideki vatandaşlarını tahliye edip, koronavirüs şüphesi olan kişileri ise karantinaya alacağını duyurdu.

Portekiz, kendi vatandaşı olmayan yolcuları ülkeye kabul etmeyecek, bu yolcular salı günü tahliye uçakları ile ülkelerine gönderilecek.

Hükümet, daha önce ülkeye kendi vatandaşları dışında kimsenin girmesine izin vermeme kararı almıştı.

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