Finlandiya, Coronavirüs salgını kapsamında cami ve kiliseleri kapattı. Finlandiya İslam Cemaati imamlarından Ramil Belyaev ise Cuma namazını Facebook'ta yaptığı canlı yayınla kıldırdı. Online namaza 50 ila 60 kişi katıldı.
Online namaz! Cuma namazını Facebook'ta yaptığı canlı yayınla kıldırdı...
Finlandiya, Coronavirüs salgını kapsamında cami ve kiliseleri kapattı. Finlandiya İslam Cemaati imamlarından Ramil Belyaev ise Cuma namazını Facebook'ta yaptığı canlı yayınla kıldırdı. Online namaza 50 ila 60 kişi katıldı.
- Dünya
- 22.03.2020
- Gazete
- O ülkede koronadan ilk ölüm!
- İtalya'da son durum! Bir günde rekor ölüm...
- Bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.