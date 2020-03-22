Bugünkü
Takvim

Online namaz! Cuma namazını Facebook'ta yaptığı ...

Finlandiya, Coronavirüs salgını kapsamında cami ve kiliseleri kapattı. imamlarından ise Cuma namazını Facebook'ta yaptığı . Online namaza 50 ila 60 kişi katıldı.

ABONE OL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Online namaz! Cuma namazını Facebook'ta yaptığı canlı yayınla kıldırdı...
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri