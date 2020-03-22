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Koronavirüsle mücadele eden İngiliz doktordan acı mektup: İnsanların çaresizce nefes almaya çalışırken çıkardıkları sesler...

Kasım ayında 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs 6 kıtayı da esir aldı. Çin’den sonra en çok vakanın görüldüğü Avrupa’da haber ajansları koronavirüs ile ilgili her ayrıntıyı duyurmaya devam ediyorlar. Koronavirüsle mücadele eden ülkelerden biri de İngiltere. ’da koronavirüs bulaşan kişileri kurtarmaya çalışan İngiliz bir doktorun mektubunda yazdıkları yaşanılan dehşeti gözler önüne serdi. İsmi açıklanmayan doktor mektubunda “İnsanların çaresizce nefes almaya çalışırken çıkardıkları sesler ve ciğerlerine oksijen dolduramamalar… Bunlar sizin peşinizi bırakmaz” ifadelerini kullandı.

  • Dünya
  • 22.03.2020 18:02
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  • Son Güncelleme: 22.03.2020 18:10
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Çin'de ortaya çıkan koronavirüs dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. 22 Mart itibariyle dünya genelinde 308 bin 535 vaka, 13 bin 69 can kaybı bulunuyor. Bu vakalardan ve can kayıplarından en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi de Birleşik Krallık. Birleşik Krallık, en çok vaka sayısının görüldüğü 10. ülke, en çok can kaybının yaşandığı 7. ülke konumunda bulunuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dün ülke vatandaşlarına yönelik bazı açıklamalarda bulundu. İnsanlardan sokağa çıkmamalarını isteyen Boris Johnson, "Anneler Günü'nü uzaktan görüntülü görüşme ile kutlayın. Ağır hasta sayısı tsunami gibi artacak" ifadelerini kullandı.

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