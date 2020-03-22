Çin'in Wuhan keninde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle on bilerce kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 300 bine dayandı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için henüz bir aşı bulunamadı.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 4 BİN 825 OLDU

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 793 kişi artarak 4 bin 825'e yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 42 bin 681'e ulaştığını, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 53 bin 578 olduğunu açıkladı.