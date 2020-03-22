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İşte ün görülmediği tek yer!

İlk olarak ’de ortaya çıkan ve dünyayı adeta esir alan yen tip koroanvirüs yayılmaya devam ediyor. Hemen hemen her ülkede görülen yeni tip sadece bir yere hiç uğramadı. Küresel salgından etkilenmeyen tek yerde Araştırma Görevlisi olan Stijn Thoolen, dünyadaki salgın haberlerini takip ettiklerini ve endişe duyduklarını söyledi. İşte koronavirüsün uğramadığı o yer…

  • Dünya
  • 22.03.2020 10:28
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  • Son Güncelleme: 22.03.2020 10:34
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Çin'in Wuhan keninde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle on bilerce kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 300 bine dayandı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için henüz bir aşı bulunamadı.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 4 BİN 825 OLDU
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 793 kişi artarak 4 bin 825'e yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 42 bin 681'e ulaştığını, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 53 bin 578 olduğunu açıkladı.

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