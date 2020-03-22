Coronavirüs'ten (Covid-19) korunmak için nasıl yapılır?

Uzmanlar, virüsten korunmak için 'sosyal mesafe' şart dedi. ABD'li New York Times gazetesi, sosyal izolasyonun nasıl yapılması gerektiğini şöyle listeledi:
Çocuğumu parka götüreyim mi? Çocuğunuzda herhangi bir rahatsızlık varsa, hayır. Eğer çocuğu mutlaka dışarı çıkarmak gerekirse, bir bisiklet gezisi veya yürüyüş, önerilere uygun.
Gencim. Sosyal ortamlarda bulunabilir miyim? Kesinlikle bulunmamalısınız. Gençlerin hastalığa karşı bağışıklığı olduğunu yönünde veri yok. Hiçbir bulgu göstermeyen gençlerin dahi hastalığı bulaştırabildiği görüldü.
Markete gidebilir miyim? En aza indirin. Marketin yoğun olmadığı zamanı tercih edin. Market arabasının tutma yerlerini dezenfekte edin.
Dışarıda yemek yiyebilir miyim? Restoranlardan kaçınmak olumlu bir önlem. Yemeğinizi evde yiyin.
Bu önlemler ne kadar sürecek? Toplum önerilere uyarsa, salgının hızının yavaşlatılması ve riskin daha erken bir zamanda azaltılması mümkün.
Çocuğumu parka götüreyim mi? Çocuğunuzda herhangi bir rahatsızlık varsa, hayır. Eğer çocuğu mutlaka dışarı çıkarmak gerekirse, bir bisiklet gezisi veya yürüyüş, önerilere uygun.
Gencim. Sosyal ortamlarda bulunabilir miyim? Kesinlikle bulunmamalısınız. Gençlerin hastalığa karşı bağışıklığı olduğunu yönünde veri yok. Hiçbir bulgu göstermeyen gençlerin dahi hastalığı bulaştırabildiği görüldü.
Markete gidebilir miyim? En aza indirin. Marketin yoğun olmadığı zamanı tercih edin. Market arabasının tutma yerlerini dezenfekte edin.
Dışarıda yemek yiyebilir miyim? Restoranlardan kaçınmak olumlu bir önlem. Yemeğinizi evde yiyin.
Bu önlemler ne kadar sürecek? Toplum önerilere uyarsa, salgının hızının yavaşlatılması ve riskin daha erken bir zamanda azaltılması mümkün.
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