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, Netflix yavaşlıyor!

Coronavirüs önlemleri çerçevesinde evden çıkmayan milyonlarca kişinin izlediği Netflix, Avrupa'daki yayın hızında 30 gün yavaşlatma uygulayacağını duyurdu.

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Yavaşlıyor!
Coronavirüs önlemleri çerçevesinde evden çıkmayan milyonlarca kişinin izlediği Netflix, Avrupa'daki yayın hızında 30 gün yavaşlatma uygulayacağını duyurdu. YouTube da akış kalitesini azaltacağını açıkladı.

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