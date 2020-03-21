Coronavirüs önlemleri çerçevesinde evden çıkmayan milyonlarca kişinin izlediği Netflix, Avrupa'daki yayın hızında 30 gün yavaşlatma uygulayacağını duyurdu. YouTube da akış kalitesini azaltacağını açıkladı.
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