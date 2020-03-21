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: 'de sokağa çıkma yasağı başladı

haberi... Dünya, koronavirüs tedbirlerini artırmaya devam ediyor. 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.

  • Dünya
  • 21.03.2020 09:14
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 09:14
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Bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı

'de açıklanan sokağa çıkma yasağı bu sabahtan itibaren uygulanıyor. Sabah saatlerinde ülke genelinde siren sesleri çalınarak, kararın uygulamaya konulduğu halka hatırlatıldı.

Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, dün başkent Amman'da ülke genelinde 21 Mart'tan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.

Ülkedeki tüm iş yerlerinin yarından itibaren kapatılacağını, kararın hizmeti zorunlu kamu kurumlarını kapsamadığını dile getiren Adayile, alınan kararlara uymayan kişiler için bir yılı geçmeyecek şekilde çeşitli hapis cezaları uygulanacağını belirtmişti.

Ürdün'de son verilere göre 85 kişide koronavirüs tespit edildi.

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