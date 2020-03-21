İtalya’da 627 ölü daha

Ölü sayısında Çin'i geride bırakan İtalya'da dün 627 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece kurban sayısı 4 bin 32'ye yükseldi. İnsanların Coronavirüs nedeniyle sokaklarda öldüğü görüntüler ise tüyler ürpertti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir kadının bankta hayatını kaybettiği görüldü.