Ölü sayısında Çin'i geride bırakan İtalya'da dün 627 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece kurban sayısı 4 bin 32'ye yükseldi. İnsanların Coronavirüs nedeniyle sokaklarda öldüğü görüntüler ise tüyler ürpertti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir kadının bankta hayatını kaybettiği görüldü.
İtalya’da 627 ölü daha
Ölü sayısında Çin'i geride bırakan İtalya'da dün 627 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece kurban sayısı 4 bin 32'ye yükseldi. İnsanların Coronavirüs nedeniyle sokaklarda öldüğü görüntüler ise tüyler ürpertti.
- Dünya
- 21.03.2020
- Gazete
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