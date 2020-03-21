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Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki öğrencilerle ilgili açıklama: 3 bin 358 öğrenci 'ye getirilecek

, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin 'ye getirilerek, ve 'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını söyledi.

  • Dünya
  • 21.03.2020 21:17
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 21:20
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