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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan sağlık çalışanlarına destek! "Özveriniz için ne kadar alkışlasak azdır"

, koronavirüs ile mücadele için yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek açıklaması yaptı. Oktay, "Özveriniz için ne kadar alkışlasak azdır. İnsanlık için gece gündüz demeden çalışan fedakar sağlık çalışanlarımıza minnettarız" dedi.

  • Dünya
  • 21.03.2020 21:41
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 21:41
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Fuat Oktay'dan sağlık çalışanlarına destek

, koronavirüs ile mücadele için yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek açıklaması yaptı.

Oktay, sağlık çalışanlarının yurt genelinde saat 21.00 itibarıyla alkışlanmasına Twitter hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi.


Fuat Oktay, paylaşımında "Özveriniz için ne kadar alkışlasak azdır. İnsanlık için gece gündüz demeden çalışan fedakar sağlık çalışanlarımıza minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

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