Coronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, güncel vaka sayısı 246 bin 494'e ulaştı. Salgın nedeniyle 10 bin 49 kişi hayatını kaybederken, iyileşen kişi sayısı 88 bin 486'ya ulaştı.
Coronavirüste korkunç tablo
Coronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, güncel vaka sayısı 246 bin 494'e ulaştı. Salgın nedeniyle 10 bin 49 kişi hayatını kaybederken, iyileşen kişi sayısı 88 bin 486'ya ulaştı.
- Dünya
- 21.03.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.