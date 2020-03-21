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Coronavirüste korkunç tablo

Coronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, güncel vaka sayısı 246 bin 494'e ulaştı. Salgın nedeniyle 10 bin 49 kişi hayatını kaybederken, iyileşen kişi sayısı 88 bin 486'ya ulaştı.

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Korkunç tablo
Coronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, güncel vaka sayısı 246 bin 494'e ulaştı. Salgın nedeniyle 10 bin 49 kişi hayatını kaybederken, iyileşen kişi sayısı 88 bin 486'ya ulaştı.

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