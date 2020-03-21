Bugünkü
Takvim

'de bilanço artıyor! ten ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

'de yeni tip ten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 3 kişi artarak 15'e yükseldiği açıklandı. Açıklamada, 44 kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 139'a yükseldiği bildirildi.

  • Dünya
  • 21.03.2020 21:33
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.03.2020 21:33
ABONE OL
Cezayir'de ölü sayısı artıyor!

'de yeni tip ten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 3 kişi artarak 15'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, yaş ortalamalarının 64 olduğu ve kronik hastalıklarının bulunduğu duyuruldu.

VAKA SAYISI 139'A YÜKSELDİ
Açıklamada, 44 kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 139'a yükseldiği bildirildi.

Hastalıktan iyileşerek taburcu edilenlere 22 kişinin daha eklenmesiyle iyileşenlerin sayısının 54'e ulaştığı belirtilen açıklamada, virüs şüphesi bulunan 34 kişinin hastanelerde gözetim altına alındığı kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Cezayir'de bilanço artıyor! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 15'e yükseldi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri