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duyurdu: Bize yardım ediyor, Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi!

Son dakika heri... Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önleme malzemeleri konusunda ülkesine ’nin yardım ettiğini, Avrupa’dan şu ana kadar tek bir maske gelmediğini söyledi.

  • Dünya
  • 21.03.2020 11:57
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 12:00
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AB ülkesi duyurdu: Bize Türkiye yardım ediyor

Epicenter enformasyon ve analiz sitesine açıklamalarda bulunan Karakaçanov, "Maske konusunda bize ve yardım ediyor, yani devletin ve kurumlarının küresel ölçekteki rolü konusunda dünyaya biraz farklı bakan ülkeler" dedi.

SERT AÇIKLAMA
Bulgar bakan, "Avrupa'da, ülke vatandaşlarıyla ilgilenebilecek tek yapının, direktifler dağıtan ve ulus devleti yok etmekte kullandığı eşcinsel evlilikler ve diğer icat edilmiş fikirlerle meşgul olan pahalı bir Avrupa bürokrasisi değil, ulus devletin kendisi olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN VE BORİSOV ANLAŞMIŞTI
geçen hafta Türkiye'den 50 bin maske, 100 bin koruyucu giysi ve 100 bin koruyucu gözlük almıştı. Bu yardım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Cumhurbaşkanı arasında varılan anlaşma kapsamında yapılmıştı.

TÜRKİYE YARDIMA HAZIR
Türkiye, 15 bin maske ve 85 bin koruyucu kostüm daha göndermeye hazır olduğunu açıklamıştı. Bulgaristan ayrıca Vietnam, Hindistan ve Çin'den de yardım alıyor.

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