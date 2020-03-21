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Almanya’da sokağa çıkma yasağı!

Almanya'da Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Söder yaptığı açıklamada, yarından itibaren iki hafta boyunca "önemli bir sebebi" olmayanların sokağa çıkmalarına izin verilmeyeceğini bildirdi.

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Almanya’da sokağa çıkma yasağı!
Almanya'da Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Söder yaptığı açıklamada, yarından itibaren iki hafta boyunca "önemli bir sebebi" olmayanların sokağa çıkmalarına izin verilmeyeceğini bildirdi. Öte yandan Almanya'da Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye yükseldi

GENÇLERE VİRÜS UYARISI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, hastaneye kaldırılanların ciddi bir bölümünün 50 yaşın altındaki kişilerin oluşturduğunu belirtti. "Genç insanlar için bir mesajım var; sizler yenilmez değilsiniz. Bu virüs sizi de öldürebilir" dedi.

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