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’ta sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan e karşı ülkeler tedbir almaya devam ediyor. ’ta korona virüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

  • Dünya
  • 20.03.2020 20:32
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 20:33
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O ülkede sokağa çıkma yasağı!

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm dünya ülkeleri çeşitli önlemler almaya devam ediyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Başbakanı , yaptığı açıklamada, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Başbakan Said, korona virüs salgının yayılmasını engellemek amacıyla bu kararın alındığını ifade etti. Başbakan Said, sokağa çıkma yasağının halkın hareketlerini kısıtlamak ve salgını kontrol altına almak olduğunu açıkladı.

Tunus'ta bugüne kadar 54 korona virüs vakası rapor edildi, korona virüse bağlı 1 kişi hayatını kaybetti.

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