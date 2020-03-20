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: nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı

haberi... kabusu can almaya devam ediyor. Dünya genelinde yeni tip korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı.

  • Dünya
  • 20.03.2020 10:03
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 10:10
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Koronavirüste ağır bilanço! 10 bini geçti...
ı dünyayı esir almış durumda. Gelen son haberlere göre, dünya genelinde yeni tip korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı.

TÜRKİYE'DE DURUM
Türkiye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, toplam vaka sayısı da 359 oldu.

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