Koronavirüs salgını dünyayı esir almış durumda. Gelen son haberlere göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı.
TÜRKİYE'DE DURUM
Türkiye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, toplam vaka sayısı da 359 oldu.
TÜRKİYE'DE DURUM
Türkiye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, toplam vaka sayısı da 359 oldu.
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