Bugünkü
Takvim

Son dakika: İtalya'da koronavirüs (Kovid-19) bilançosu artıyor: 627 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre en yüksek ölüm sayısına ulaşılan İtalya'da bugün de 627 kişi hayatını kaybetti. Yeni ölümlerle birlikte İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 32 kişiye yükseldi.

  • Dünya
  • 20.03.2020 20:11
  •  - 
  • Son Güncelleme: 20.03.2020 20:14
ABONE OL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Son dakika: İtalya'da koronavirüs (Kovid-19) bilançosu artıyor: 627 kişi hayatını kaybetti
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri