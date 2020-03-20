Son dakika: İtalya'da koronavirüs (Kovid-19) bilançosu artıyor: 627 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre en yüksek ölüm sayısına ulaşılan İtalya'da bugün de 627 kişi hayatını kaybetti. Yeni ölümlerle birlikte İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 32 kişiye yükseldi. En yüksek ölüm sayısına ulaşılan İtalya'da bugün de 627 kişi hayatını kaybetti. Yeni ölümlerle birlikte İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 32 kişiye yükseldi. Ayrıntılar geliyor... İtalya’da Coronavirüs'ten ölenlerin sayısı Çin’i geçti! Hastanedeki görüntüler tüyler ürpertti...
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