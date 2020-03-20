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Son dakika: 'de ten ilk ölüm gerçekleşti!

Son dakika haberleri.. 'de 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede yeni tip nedeniyle ilk ölüm kaydedildi.

  • Dünya
  • 20.03.2020 23:32
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 23:43
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İsrail'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti!

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan kimliği belirtilmeyen 88 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, bir hafta önce Kovid-19 teşhisiyle Batı Kudüs'teki bir hastanede tedavi altına alınan hastanın, bu akşam saatlerinde durumunun kötüleşmesinin arından yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmiş oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, ülkede Kovid-19 teşhisi konulan vaka sayısının 705 olduğu ve bunlardan 14'ünün durumunun ağır şekilde seyrettiği ifade edilmişti.

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