Son dakika: Dünya genelinde 86 bin kişi koronavirüsü yendi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, özellikle dünyanın en savunmasız bölgelerinde milyonlarca kişinin hayatının risk altında olduğunu söyledi. Tek umutlu haber ise, Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Örgüt, ülkelerin yüzde 70'inin ulusal hazırlık ve müdahale planının, yüzde 89'nun da "laboratuvar test kapasitesi" imkanının bulunduğunu açıkladı.

Koronavirüs salgını ortaya çıktığı Çin'de gerilemeye devam ediyor. Son 24 saatte ülkeden sadece 2 ölüm haberi geldi. Ölü sayısı 3 bin 132 olarak açıklandı.





"MİLYONLARCA İNSANIN HAYATI RİSK ALTINDA"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, virüsün savunmasız bölgelerde orman yangını gibi yayılabileceğine dikkat çekti, milyonlarca insanın hayatının risk altında olduğunu söyledi. Ülkelerin ticari bariyerleri kaldırarak, tedarik zincirleri kurması çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü ise olumlu bir haber paylaştı. Ülkelerin yüzde 70'inin ulusal hazırlık ve müdahale planının, yüzde 89'nun da "laboratuvar test kapasitesi" imkanının bulunduğunu açıkladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail' e koronavirüsün bulaşma riskiyle karşı karşıya olan Filistinli tutukluları serbest bırakma çağrısı yaptı.

İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu, yayılmayı önlemek için İsraillilere evlerinde kalmaları emri verdi. Netanyahu, "Bu bir rica veya talep değil. Bu, icra makamları tarafından uygulanacak zorunlu bir direktif" ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail'in, koronavirüs bahanesiyle Filistin topraklarını giriş-çıkışlara kapatmaya hazırlandığı bildirildi.





Arjantin'de karantina ilan edildi. 31 Mart'a kadar ülkede genel karantina uygulanacağı açıklandı.

Çad'da ilk koronavirüs vakası görüldü.

Peru, Rusya, Kosta Rika ve Meksika'da virüs sebebiyle ilk ölümler meydana geldi.

Burkina Faso, camilerde cuma namazları dahil bütün namazların kılınmaması kararı aldı.





Ürdün, salgın önlemleri kapsamında başkent Amman'ı kapattı.

Fas'ta vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları istendi.

Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerinde sokağa çıkma yasağı 5 gün daha uzatıldı.

Kırgızistan, 24 Mart'tan itibaren uluslararası tüm uçak seferlerini erteledi.