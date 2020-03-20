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Son dakika: şokta: Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinde korona!

Son dakika haberi... Dünyayı esir alan korona kabusu siyasileri de tehdit ediyor. Son olarak Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinde çalışan bir kişinin, yeni tip corona virüs (covid-19) testi pozitif çıktı.

  • Dünya
  • 21.03.2020 06:47
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 06:51
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Pence'in ofisinde korona şoku!

Pence'in Basın Sözcüsü Katie Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Pence'in ofisindeki bir kişide Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın ya da Pence'in, Kovid-19 tespit edilen kişi ile yakın bir teması olmamıştır." ifadesine yer veren Miller, söz konusu kişinin temasa geçtiği diğer kişiler için de gerekli prosedürlerin uygulandığını vurguladı.

Pence, aynı zamanda 'da kurulan Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün de liderliğini üstleniyor.

açıkladığı rakamlara göre, 'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 14 bin 322'ye, ölü sayısı ise 210'a ulaştı.

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