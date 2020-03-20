Online dizi ve film platformu Netflix ile dünyanın en popüler video paylaşım platformu Youtube, yeni tip koronavirüs nedeniyle AB ülkelerinde artan internet kullanımı nedeniyle stresi azaltmak amacıyla yayın kalitelerini HD'den aşağı çekme kararı aldı. Posta ve DVD hizmeti de veren Netflix, 1997 yılında Kaliforniya'da kurulmuş 2014 yılına geldiğimizde ise 400 milyon doların üzerinde faaliyet kazancına ulaşırken 5,5 milyar dolarlık ciro sağlamıştı.