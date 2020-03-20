İtalya Coronavirüsün ilk kaynağı olan Çin'i, ölü sayısında geçti. Ülkede her geçen gün bilanço şiddetli bir şekilde artış gösteriyor. Bütün önlemlere rağmen ölümler durdurulamıyor. Dün, 427 kişi daha hayatını kaybetti. Ölüm sayısı 3 bin 405'e yükseldi. Ülkede cenaze işlemlerine yetişilemiyor. Dün akşam cenazeler, askeri araçlarla başka kentlere taşınmaya başlandı.
İtalya’da Coronavirüs'ten ölenlerin sayısı Çin’i geçti! Hastanedeki görüntüler tüyler ürpertti...
İtalya Coronavirüsün ilk kaynağı olan Çin'i, ölü sayısında geçti. Ülkede her geçen gün bilanço şiddetli bir şekilde artış gösteriyor. Bütün önlemlere rağmen ölümler durdurulamıyor. Dün, 427 kişi daha hayatını kaybetti. Ölüm sayısı 3 bin 405'e yükseldi. Ülkede cenaze işlemlerine yetişilemiyor. Dün akşam cenazeler, askeri araçlarla başka kentlere taşınmaya başlandı. Salgının görüldüğü hastanelerde yatakların karşısında hazırda bulunan tabutların olması, durumun vehametini ortaya serdi.
- Dünya
- 20.03.2020
- Gazete
İtalya Coronavirüsün ilk kaynağı olan Çin'i, ölü sayısında geçti. Ülkede her geçen gün bilanço şiddetli bir şekilde artış gösteriyor. Bütün önlemlere rağmen ölümler durdurulamıyor. Dün, 427 kişi daha hayatını kaybetti. Ölüm sayısı 3 bin 405'e yükseldi. Ülkede cenaze işlemlerine yetişilemiyor. Dün akşam cenazeler, askeri araçlarla başka kentlere taşınmaya başlandı.
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