Coronavirüsün ilk kaynağı olan Çin'i, ölü sayısında geçti. Ülkede her geçen gün bilanço şiddetli bir şekilde artış gösteriyor. Bütün önlemlere rağmen ölümler durdurulamıyor.Ölüm sayısı 3 bin 405'e yükseldi. Ülkede cenaze işlemlerine yetişilemiyor.