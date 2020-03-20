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İngilizler hasta! 2 bin vaka 104 ölü...

'daki 'ndaki heykeline de Coronavirüs önlemi alındı. Churchill'ın heykeline maske takılması ülkede gündem oldu. "İngilizler hasta" başlığıyla verilen haberlerde, Ada'da Coronavirüs nedeniyle zor günler geçirdiği belirtildi.

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İngilizler hasta!
Londra'daki 'ndaki Winston Churchill heykeline de Coronavirüs önlemi alındı. Churchill'ın heykeline maske takılması ülkede gündem oldu. "İngilizler hasta" başlığıyla verilen haberlerde, Ada'da Coronavirüs nedeniyle zor günler geçirdiği belirtildi.

ADA'DA 2 BİN VAKA 104 ÖLÜ
'de Coronavirüs vakaları çoğaldı. Ülkede panik başladı. Hastalanan 104 kişi kurtarılamadı.

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