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'da na uymayan 2 kişi gözaltına alındı!

İlk olarak 'de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs tüm ülkelere yayıldı. Bazı ülkelerde ilan edilirken bazı ülkeler ise kararı aldı. 'da 18 Mart'tan beri uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 2 genç gözaltına alındı.

  • Dünya
  • 20.03.2020 15:57
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 15:57
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Sokağa çıkana gözaltı!

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ulusa seslenişi sırasında açıkladığı nın üçüncü gününde izin belgesi almadan sokaklarda gezen 2 genç polise yakalandı. Hükümetin hazırladığı ve her zorunlu durumda çıkışta doldurulması gereken izin formu olmadan Pas-de-Calais bölgesinde sokağa çıkan 2 genç, "insanların hayatını tehlikeye attıkları" gerekçesiyle gözaltına alındı.

24 yaşındaki gencin bir gün önce de sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği i 135 euro para cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Bir gün sonra yine sokağa çıkan gencin 18 yaşındaki arkadaşı ile görüştüğü sırada tespit edildiği öğrenildi.

Polisin gelmesi üzerine koşarak kaçmak isteyen ve Perşembe gecesini gözaltında geçiren gençlerin sorguları sırasında "Hiçbir şeyi umursamıyoruz" dedikleri öğrenildi.

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