Almanya'da Coronavirüs (Covid- 19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 12 bin 910 olarak açıklandı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Bugün, daha önceden alışık olmadığımız bir yöntemle sizlere sesleniyorum. Durum ciddi. Sizler de durumu ciddiye alın" dedi. Öte yandan Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir'in Coronavirüs testleri pozitif çıktı.