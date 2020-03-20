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: Durum ciddi

Almanya'da Coronavirüs (Covid- 19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 12 bin 910 olarak açıklandı. , "Bugün, daha önceden alışık olmadığımız bir yöntemle sizlere sesleniyorum. Durum ciddi. Sizler de durumu ciddiye alın" dedi.

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Durum ciddi!

Almanya'da Coronavirüs (Covid- 19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 12 bin 910 olarak açıklandı. , "Bugün, daha önceden alışık olmadığımız bir yöntemle sizlere sesleniyorum. Durum ciddi. Sizler de durumu ciddiye alın" dedi. Öte yandan Almanya'da siyasetçi 'in Coronavirüs testleri pozitif çıktı.

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