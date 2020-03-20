Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Dünya genelinde 10 binden insanın ölümüne neden olan koronavirüs Çin'in ardından en büyük hasarı Avrupa'ya verdi.

ABD'DE 210 KİŞİ ÖLDÜ

ABD'de ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 14 bin 322, ölü sayısının 210'a yükseldiği bildirildi.

ABD'de basın toplantısı ABD Başkanı Donald Trump, NBC muhabiri Peter Alexander'ın sorusu üzerine sert tepki gösterdi.

NBC muhabiri Peter Alexander, ABD Başkanı Donald Trump'a "Korona nedeniyle Yaklaşık 200 ölü, 14.000 hasta var, korku içerisinde olan Amerikalılara ne söylemek istersin?" sorusunu yöneltti.

Trump bu soru üzerine, "Senin berbat bir muhabir olduğunu söylerim." diyerek cevap verdi.