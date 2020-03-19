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düşmanı 'e koronavirüs şoku

Başkan Erdoğan'a ve 'ye saldırarak Alman siyasetinde prim yapma çabalarıyla bilinen , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.

  • Dünya
  • 19.03.2020 13:16
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 13:24
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Türkiye düşmanı Cem Özdemir'e koronavirüs şoku

Koronavirüs dünyayı esir almaya devam ediyor. Dünya çapında 9 bine yakın insanın ölümüne neden olan virüs, sanatçı, sporcu, siyasetçi gibi toplumun yakından tanıdığı insanları da etkisi altına alıyor.


CEM ÖZDEMİR'İN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Alman Yeşiller Partisi'nin eski eşbaşkanı , Twitter hesabından paylaştığı videoda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Özdemir, herkesi karantina kurallarını uyma ve evde kalmaları konusunda uyardı.



"KORONAYA GEÇMİŞ OLSUN"
düşmanlığıyla bilnen Özdemir'in testinin pozitif çıkması, Twitter'da da ilginç yorumlara yol açtı. Bazı Twitter kullanıcıları "Koronaya geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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