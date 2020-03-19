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Fiji'de ilk koronavirüs tespit edildi!

İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor. ülkesi Fiji’de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü açıklandı. Resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan . Ifereimi Waqainabete, sağlık ekiplerinin ismi açıklanmayan kişiyle temasta olan herkesi belirlemeye çalıştığını kaydetti.

  • Dünya
  • 19.03.2020 08:47
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 09:04
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Koronavirüs o ülkeye de sıçradı!
ülkesi Fiji'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü açıklandı.

Resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan . Ifereimi Waqainabete, yurt dışından dönen bir kişide ülkenin ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Hastanın derhal izole edildiğini ve tıbbi gözetim altına alındığını vurgulayan Bakan Waqainabete, sağlık ekiplerinin ismi açıklanmayan kişiyle temasta olan herkesi belirlemeye çalıştığını kaydetti.

Öte yandan Radyo 'nın haberine göre, Güney Pasifik Okyanusu'ndaki adalar topluluğu Fransız Polinezyası'nın en büyük adası Tahiti'de 6, Yeni Kaledonya'da ise 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastalandığı bildirildi.

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