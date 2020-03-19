Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ve Macron'un telefon görüşmesi yaptıkları belirtildi.

Görüşmede Kovid-19 ile mücadeledeki son gelişmeler ve çabaların ele alındığı kaydedilen açıklamada, "İki lider, G-7 ülkeleri ve diğer uluslararası ortaklarla koordinasyon içerisinde bu pandeminin çözülmesi ve ekonomik etkilerinin en aza indirgenmesi için iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Macron ve Trump'ın telekomünikasyon güvenliği ve Avrupa'daki mülteci meselesini de ele aldıkları bildirildi.

G-7 LİDERLER ZİRVESİ VİDEO KONFERANS YOLUYLA YAPILACAK

ABD Başkanı Donald Trump'ın, haziran ayında ABD'de düzenlenmesi planlanan G-7 Liderler Zirvesi'nin Kovid-19 endişeleri nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılmasına karar verdiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, ABD basınına yaptığı açıklamada, Trump'ın 10-12 Haziran'da Maryland eyaletindeki "Camp David" yerleşkesinde düzenlenmesi planlanan G-7 Liderler Zirvesi'nin video konferans yoluyla gerçekleştirilmesi kararı aldığını belirtti.

Deere, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow'un, G-7 yetkililerini Kovid-19 endişeleri nedeniyle yapılan değişiklik hakkında bilgilendirdiğini aktardı.

Kovid-19 nedeniyle daha önce G-7 Dışişleri Bakanları ve Maliye Bakanları toplantıları da video konferans ortamına taşınmıştı.

Trump, pazartesi günü ABD'nin yanı sıra Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'den oluşan G-7 ülkelerinin liderleri ile Kovid-19'a ilişkin bir video konferans yapmıştı.

Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un ekonomik etkilerinin azaltılması başta olmak üzere birçok konuda iş birliği vurgusu yapılmıştı.