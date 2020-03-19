Bugünkü
Takvim

ve 'dan koronavirüs görüşmesi

Başkanı ve Cumhurbaşkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yaptıkları telefon görüşmesinde, uluslararası iş birliği vurgusu yaptı.

  • Dünya
  • 20.03.2020 06:02
  •  - 
  • Son Güncelleme: 20.03.2020 06:02
ABONE OL
Trump ve Macron'dan koronavirüs görüşmesi

'dan yapılan açıklamada, Trump ve Macron'un telefon görüşmesi yaptıkları belirtildi.

Görüşmede Kovid-19 ile mücadeledeki son gelişmeler ve çabaların ele alındığı kaydedilen açıklamada, "İki lider, ülkeleri ve diğer uluslararası ortaklarla koordinasyon içerisinde bu pandeminin çözülmesi ve ekonomik etkilerinin en aza indirgenmesi için iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Macron ve Trump'ın telekomünikasyon güvenliği ve Avrupa'daki mülteci meselesini de ele aldıkları bildirildi.

G-7 LİDERLER ZİRVESİ VİDEO KONFERANS YOLUYLA YAPILACAK
Başkanı 'ın, haziran ayında ABD'de düzenlenmesi planlanan G-7 'nin Kovid-19 endişeleri nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılmasına karar verdiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, ABD basınına yaptığı açıklamada, Trump'ın 10-12 Haziran'da Maryland eyaletindeki "Camp David" yerleşkesinde düzenlenmesi planlanan G-7 Liderler Zirvesi'nin video konferans yoluyla gerçekleştirilmesi kararı aldığını belirtti.

Deere, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow'un, G-7 yetkililerini Kovid-19 endişeleri nedeniyle yapılan değişiklik hakkında bilgilendirdiğini aktardı.

Kovid-19 nedeniyle daha önce G-7 Dışişleri Bakanları ve Maliye Bakanları toplantıları da video konferans ortamına taşınmıştı.

Trump, pazartesi günü ABD'nin yanı sıra , , , , ve 'den oluşan G-7 ülkelerinin liderleri ile Kovid-19'a ilişkin bir video konferans yapmıştı.

Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un ekonomik etkilerinin azaltılması başta olmak üzere birçok konuda iş birliği vurgusu yapılmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Donald Trump ve Emmanuel Macron'dan koronavirüs görüşmesi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri