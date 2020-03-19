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Bir ülke daha nedeniyle sınırlarını kapattı

le (Covid-19) mücadele kapsamında ülkelerin aldığı tedbirler sıkılaşıyor. Salgının hızla yayılması ve insanlığı tehdit etmesi nedeniyle vatandaşları ve daimi oturma izni bulunanlar haricindeki tüm ziyaretçilere sınırların kapatılacağını açıkladı.

  • Dünya
  • 19.03.2020 09:45
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 09:45
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Bir ülke daha koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapattı

Başbakanı Jacinda Ardern, bugün gece yarısından itibaren Yeni Zelanda vatandaşları ve daimi oturma izni bulunanlar haricindeki tüm ziyaretçilere sınırların kapatılacağını açıkladı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Başbakan Ardern, yeni tip ün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için alınan önlemleri açıkladı.

Önlemler kapsamında Yeni Zelanda vatandaşları ve daimi oturma izni bulunanların dışındaki herkese bu gece yarısından itibaren sınırların kapatıldığını duyuran Ardern, "Bunun ne kadar olağanüstü olduğunu anlıyorum ancak Yeni Zelanda'yı Kovid-19'dan korumak için önlem alınması gerekiyordu.'' ifadelerini kullandı.

Dünyadaki birçok ülkeden salgın inin gelmeye devam ettiğini ve bu nedenle risk almak istemediklerini dile getiren Ardern, yasakların geçici işçileri, öğrenci gibi geçici vize sahiplerini ve Pasifik'ten gelen kişileri de kapsadığını sözlerine ekledi.

Yeni Zelanda'da son verilere göre toplam 28 kişide Kovid-19 tespit edildi.

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