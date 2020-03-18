Son dakika haberine göre, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini duyurdu.
Detaylar geliyor...
KORONAVİRÜS HARİTASI CANLI
Son dakika haberine göre, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini duyurdu.
Detaylar geliyor...
KORONAVİRÜS HARİTASI CANLI
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