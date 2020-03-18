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'nden korkutan '' açıklaması: 25 milyon kişi işini kaybedebilir

Son dakika haberine göre, , yeni tip (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini duyurdu.

  • Dünya
  • 18.03.2020 18:13
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 18:35
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