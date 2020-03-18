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Son dakika: 'ın Afganistan sınırında 7 terörist öldürüldü

Son dakika haberi! ordusu, Afganistan sınırındaki çatışmada 7 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Bölgede 2014'ten beri devam eden çatışmalarda 5 binden fazla terörist öldürüldü, 700'den fazla güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti.

  • Dünya
  • 18.03.2020 21:06
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 21:06
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Pakistan'ın Afganistan sınırında 7 terörist öldürüldü

ordusu, Afganistan sınırındaki çatışmada 7 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, çatışma, ülkenin kuzeybatısında Afganistan sınırında yer alan Kuzey Veziristan'da meydana geldi.

Çatışmada 4 askerin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bölgede 2014'ten beri devam eden çatışmalarda 5 binden fazla terörist öldürüldü, 700'den fazla güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti.

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