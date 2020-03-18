Pakistan ordusu, Afganistan sınırındaki çatışmada 7 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, çatışma, ülkenin kuzeybatısında Afganistan sınırında yer alan Kuzey Veziristan'da meydana geldi.
Çatışmada 4 askerin de yaşamını yitirdiği bildirildi.
Bölgede 2014'ten beri devam eden çatışmalarda 5 binden fazla terörist öldürüldü, 700'den fazla güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti.
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