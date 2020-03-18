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Son dakika: nedeniyle tüm okulları tatil etti!

Son dakika haberleri... nedeniyle tüm okulları tatil ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada tarih aralığı verilmezken, okullar süresiz şekilde tatile girdi.

  • Dünya
  • 18.03.2020 17:31
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 17:58
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