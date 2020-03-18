Son dakika haberleri... Birleşik Krallık koronavirüs nedeniyle tüm okulları tatil ettiğini duyurdu.
Son dakika: Birleşik Krallık koronavirüs nedeniyle tüm okulları tatil etti!
Son dakika haberleri... Birleşik Krallık koronavirüs nedeniyle tüm okulları tatil ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada tarih aralığı verilmezken, okullar süresiz şekilde tatile girdi.
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