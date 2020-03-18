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'da 6,6 büyüklüğünde 

ve (), merkez üssü adanın bölgesinin 273 kilometre güneybatı açıklarında olan 6,6 büyüklüğündeki in, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

  • Dünya
  • 19.03.2020 06:12
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 06:12
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Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

'nın Bali Adası'nda 6,6 büyüklüğünde meydana geldi.

Endonezya ve (), merkez üssü adanın bölgesinin 273 kilometre güneybatı açıklarında olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı, tsunami uyarısı da yapılmadı.

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