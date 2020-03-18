Son dakika haberi... Corona virüsü ile boğuşan ABD'den dikkat çeken fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Ülkede 108 kişi hayatını kaybederken, 7 bine yakın kişide vaka görüldü. Her geçen gün panik artarken, halk marketlere hücum etti. Marketlerde en çok tüketilen ürünler peçete ve el temizleme jelleri oldu. Bazı süper marketler tuvalet kağıtlarını polis korumasında satmaya başladı. İşte ABD'deki o ilginç görüntüler ve son durum...

Corona virüsü tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken, ABD ağır bedeller ödeyen ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede sağlık sistemindeki yetersizliklere karşı isyan büyürken, bir yandan da marketlere akın ediliyor. Dezenfektanlar, selpaklar ve tuvalet kağıtları raflarda tükenirken, bazı süpermarketler çözümü polis kontrolünde satışta buldu.