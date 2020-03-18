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paniği giderek büyüyor! 'den şoke eden görüntü! Polisler silahla...

İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip dünyayı alarma geçirdi. Koronavirüs nedeniyle bazı ülkeler sokağa çıkma yasağı getirirken bazıları ise farklı yöntemlere başvurdu. Sokağa çıkma yasağını duyanlar marketlere akın edip bütün ihtiyaçlarını alma derdine düştüler. Tüm bu durumlar devam ederken 'den şoke eden bir görüntü geldi. Bazı süper marketler tuvalet kağıtlarını polis korumasında satmaya başladı.

  • Dünya
  • 18.03.2020 17:02
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 17:19
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Son dakika haberi... Corona virüsü ile boğuşan ABD'den dikkat çeken fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Ülkede 108 kişi hayatını kaybederken, 7 bine yakın kişide vaka görüldü. Her geçen gün panik artarken, halk marketlere hücum etti. Marketlerde en çok tüketilen ürünler peçete ve el temizleme jelleri oldu. Bazı süper marketler tuvalet kağıtlarını polis korumasında satmaya başladı. İşte ABD'deki o ilginç görüntüler ve son durum...

Corona virüsü tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken, ABD ağır bedeller ödeyen ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede sağlık sistemindeki yetersizliklere karşı isyan büyürken, bir yandan da marketlere akın ediliyor. Dezenfektanlar, selpaklar ve tuvalet kağıtları raflarda tükenirken, bazı süpermarketler çözümü polis kontrolünde satışta buldu.

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