Dünya corona virüsü haberleri ile çalkalanmaya devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde önce Çin'i daha sonra da tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü şuana kadar 8 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. 200 bin civarında insanda görülen virüs ile ilgili pek çok ülke acil durum çağrısı verirken, Hong Kong'da yaşanan o olay herkesi şoke etti. Sahibi karantinaya alınınca teste sokulan ve negatif sonuç alınınca eve gönderilen köpek, iki gün sonra öldü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…