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'da askeri konvoya saldırdı: 2 ölü

'ın Belh şehrinde askeri konvoya militanları saldırdı. Başkanı , basına yaptığı açıklamada bir askerle bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Hadid, saldırının ardından çıkan da Taliban'ın da ağır kayıp verdiğini söyledi.

  • Dünya
  • 18.03.2020 08:48
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 08:48
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Afganistan'da Taliban askeri konvoya saldırdı!

militanlarının, 'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde askeri konvoya düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişi öldü.

Başkanı , basına yaptığı açıklamada, militanların, Belh-Cüzcan otoyolunda seyir halindeki askeri konvoya saldırdığını belirtti.

Saldırıda bir askerle bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hadid, saldırının ardından çıkan da Taliban'ın da ağır kayıp verdiğini söyledi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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