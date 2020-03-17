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Son dakika: 'den Başkanı 'a çok sert tepkisi

Son dakika haberi... ün en çok vurduğu ülkelerin başını çeken , Başkanı 'ın attığı son tweet nedeniyle öfke kustu. Yapılan açıklamada "Virüsü Çin ile bağlantılamak bir damgalama şeklidir. Buna kesinlikle karşıyız ve çok şiddetli şekilde öfkeliyiz" ifadesine yer verildi.

  • Dünya
  • 17.03.2020 12:41
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 12:44
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Çin ABD Başkanı Trump'a öfke kustu

'den yapılan son dakika açıklamasında Başkanı 'ın yeni tip COVID-19 ünü 'Çin virüsü' olarak tanımlaması nedeniyle 'şiddetli bir öfke' duydukları ifadeleri kullanıldı.

"DAMGALAMA ŞEKLİDİR"
Çin Dışişleri Sözcüsü Geng Shuang, "Virüsü Çin ile bağlantılamak bir damgalama şeklidir. Buna kesinlikle karşıyız ve çok şiddetli şekilde öfkeliyiz" açıklamasında bulundu.

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