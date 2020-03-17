Çin'den yapılan son dakika açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip COVID-19 virüsünü 'Çin virüsü' olarak tanımlaması nedeniyle 'şiddetli bir öfke' duydukları ifadeleri kullanıldı.





"DAMGALAMA ŞEKLİDİR"

Çin Dışişleri Sözcüsü Geng Shuang, "Virüsü Çin ile bağlantılamak bir damgalama şeklidir. Buna kesinlikle karşıyız ve çok şiddetli şekilde öfkeliyiz" açıklamasında bulundu.

