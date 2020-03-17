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: 'da yaklaşık 1350 koronavirüs önlemleri nedeniyle etti

haberi... Koronavirüs dünyanın kabusu olmaya devam ediyor. Son olarak 'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı alınan önlemler nedeniyle bazı cezaevlerinde isyan çıktığı, farklı kentlerde yaklaşık 1350 un ettiği öğrenildi.

  • Dünya
  • 17.03.2020 07:48
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 07:48
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Koronavirüs şoku! 1350 mahkum firar etti

'da yayın yapan G1'in haberine göre, ülkenin güneyinde bulunan eyaletindeki Mongagua, Tremembe, Mirandopolis ve Porto Feliz kentlerindeki çoğunluğu yarı açık cezaevlerinde Kovid-19'un yayılmasına karşı ziyaretlerin ve geçici çıkışların kısıtlandırılması gibi önlemler nedeniyle isyan çıktı.

Mongagua kentinde yaklaşık 400 kaçtı.

Mirandapolis kentindeki isyanda 926, Taubate'de ise 30 mahkum etti.

Mahkumların ateş yakarak çıkardığı isyanların, yarı açık cezaevinde bulunan ve 17 Mart için planlanan geçici çıkış izninin Kovid-19 virüsünün yayılması tehlikesiyle ertelenmesinden dolayı çıktığı bildirildi.

Brezilya güvenlik güçlerinin Mongagua'daki yarı açık cezaevinden kaçan 41 mahkumu yakaladığı öğrenildi.

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