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Son dakika: 'de bir kişi eşi ve 5 akrabasını öldürüp etti

Son dakika haberi... 'de 66 yaşındaki Larry Ray isimli bir erkek, eşiyle birlikte 5 akrabasını öldürdü ve etti. (66) isimli bir erkek olduğu öğrenilirken, hayatını kaybedenler arasında Ray’in eşi (67), kuzenleri Ellis Mansfield (73), Lisa Mansfield (54), John Paul Sanderford (41) ve Nicole Sanderford (39) ile kayınvalidesi Helen Mason (93) bulunuyor.

  • Dünya
  • 17.03.2020 09:13
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 09:13
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Eşi ve 5 akrabasını öldürüp intihar etti
'nin eyaletinde bir kişinin, eşi ve 5 akrabasını silahla öldürdükten sonra ettiği bildirildi.

Chatham Şerif Ofisi sözcüsü Teğmen Sara Pack, yaptığı basın açıklamasında, mağdurların hepsinin Moncure Flatwood Yolu'ndaki bir evin bahçesinde vurularak can verdiğini belirtti.

Evin üst katındaki genç bir aile üyesinin 911'i araması üzerine polisin durumdan haberdar olduğunu ifade eden Pack, saldırganın cinayetleri ne için işlediği konusunda henüz bir bilgiye ulaşmadıklarını söyledi.

(66) isimli bir erkek olduğu öğrenilirken, hayatını kaybedenler arasında Ray'in eşi (67), kuzenleri Ellis Mansfield (73), Lisa Mansfield (54), John Paul Sanderford (41) ve Nicole Sanderford (39) ile kayınvalidesi Helen Mason (93) bulunuyor.

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