Koronavirüs dünyayı esir almış durumda. Küresel ekonomiye büyük darbe vuran virüs kabusu, Avrupa ve Asya borsa larını da tek tek çökertiyor. Küresel çapta ekonomi büyük darbe yerken, ticaret durma noktasına geldi, sokakları ölüm sessizliği sardı.Dünya çapında büyük korku yaratan koronavirüs hakkında her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Birçok bilim insanı koronavirüse yalnızca bir sağlık sorunu olarak bakarken, birçok siyasetçi ve gazeteci ise virüsün yalnızca bir sağlık sorunu olmadığını, daha büyük bir siyasi operasyonun parçası olduğunu savunuyor.Dünyayı siyasi ve ekonomik olarak kontrol ettiği öne sürülen ailelerden olan Rockefeller Ailesinin sahibi olduğu vakfın, Mayıs 2010'da yayınladıkları raporda virüs hakkındaki şüpheleri artıracak önemli ayrıntılar var.

Raporda dört önemli senaryo oluşturuyor:

Clever Together, Hack Attack, Smart Scramble Lock Step



4 senaryodan biri olan "Lock Step" senaryosuna göre, dünyaya salgın bir hastalık bulaşıyor ve 7 ayda 8 milyon insan ölüyor. Senaryoya göre virüs Güneydoğu Asya'da yayılıyor, uçuşlar durduruluyor, uluslararası ticaret duruyor, turizm zayıflıyor, dükkanlar ve ofisler boş kalıyor. Rapordaki senaryonun bugün adeta birebir yaşanıyor olması, komplo teorilerini güçlendirir nitelikte.







ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI BU!

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler de bugünkü köşe yazısında koronavirüse ilişkin çarpıcı detayları kaleme aldı.



Diler, yazısında "Ne kadar korku salarsanız o derece istenilen elde edilir!

Bence DERİN ABD bunu yapmakta! Korkuyu büyüterek, ölümlerle milletleri sarsarak, direnci kırarak son hamleyi yapacaklar! Son hamleden kısa süre önce AŞI piyasaya sürülecek...

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI BU! Parmak izi bırakmadan ABD herkesi savaşın içine itti. Devletler, milletler, krallıklar, beylikler, kabileler KARANTİNA'da...

Daha da büyüyecek... O gün geldiğinde DÜNYAYI Amerika Birleşik Devletleri kurtaracak! Bilinmeyen düşmandan! Korkusu büyük olan düşmandan!

CORONAVİRÜS'ten yani! AŞI ile herkesi yola getirecek. Belki de TEK DÜNYA DEVLETİNİ İLAN EDECEK. Zaten itiraz edecek kimse de kalmayacağı için gönüllü olacak bu!." ifadelerine yer verdi.



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