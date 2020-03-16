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'de nedeniyle ölü sayısı artıyor

İlk olarak 'in Vuhan bölgesinde görülen ve ardından tüm dünyaya yayılan salgını nedeniyle Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 213'e yükseldi.

  • Dünya
  • 16.03.2020 09:03
  •  - 
  • Son Güncelleme: 16.03.2020 09:03
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Çin'de koronavirüs nedeniyle ölü sayısı artıyor

ana karasında yeni tip (Kovid-19) salgınında ölü sayısının 3 bin 213 olduğu bildirildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hepsi Hubey eyaletinde olmak üzere 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Çin ana karasında yeni tip koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 213'e çıktığı ifade edilen açıklamada, son bir gün içinde 16 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 80 bin 860'a yükseldiği ve bunlardan 9 bin 898'inin tedavi altında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bugüne kadar iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 67 bin 749 olarak belirtildi.

Çin ana karası dışında, yeni tip koronavirüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde de vaka sayısının 148'e yükseldiği ifade edildi.

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