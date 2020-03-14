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: 'ta askerlerinin konuşlu olduğu askeri üsse saldırı

haberi... 'ta askerlerinin konuşlu olduğu 'ne bir hafta içinde ikinci defa füze ile saldırı düzenlendi.

  • Dünya
  • 14.03.2020 11:27
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 11:29
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