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Son dakika: 'nun testi pozitif çıktı! Trump ile el sıkışmıştı

Son dakika haberi... Dünyayı kasıp kavuran , siyasileri de tehdit etmeye devam ediyor. Jornal O Dia sitesi, 'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını yazdı. Jair Bolsonaro, geçtiğimiz cumartesi akşamı ABD Başkanı ile bir yemekte buluşmuş ve el sıkışmıştı.

  • Dünya
  • 13.03.2020 17:24
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 17:29
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Brezilya lideri Bolsonaro'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Dünya üzerinde binlerce insanın ölümüne yol açan ve milyonlarca insanı tehdit eden kabusu, siyasileri de etkisi altına almış durumda.
Son olarak Brezilya'da yayın yapan Jornal O Dia sitesi, 'nun ilk koronavirüs testinin sonuçlarının pozitif olduğunu aktardı.



TRUMP İLE EL SIKIŞMIŞTI
Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, ABD Başkanı ile geçtiğimiz cumartesi akşamda bir yemekte bir araya gelmiş ve el sıkışmıştı. Bolsonaro'nun koronavirüs testinin pozitif çıkması, Trump'ın da virüsün etkisi altında olabileceği iddialarını kuvvetlendirdi.



SEKRETERİNDE DE ÇIKMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump ile Başkanı Jair Bolsonaro'nun katıldığı görüşmelerde bulunan, Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı tespit edilmişti.

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