Dünya üzerinde binlerce insanın ölümüne yol açan ve milyonlarca insanı tehdit eden koronavirüs kabusu, siyasileri de etkisi altına almış durumda.

Son olarak Brezilya'da yayın yapan Jornal O Dia sitesi, Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun ilk koronavirüs testinin sonuçlarının pozitif olduğunu aktardı.







TRUMP İLE EL SIKIŞMIŞTI

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, ABD Başkanı Donald Trump ile geçtiğimiz cumartesi akşamda bir yemekte bir araya gelmiş ve el sıkışmıştı. Bolsonaro'nun koronavirüs testinin pozitif çıkması, Trump'ın da virüsün etkisi altında olabileceği iddialarını kuvvetlendirdi.





SEKRETERİNDE DE ÇIKMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ile Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun katıldığı görüşmelerde bulunan, Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı tespit edilmişti.

