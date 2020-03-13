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'yı keşfeden bilim insanı 'tan korkutan virüs açıklaması!

'yı keşfeden Belçikalı bilim insanı , yaklaşık 5 bin kişinin hayatına mal olan corona virüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.  Piot, konu ile ilgili gelen soru üzerine "Bugünkü durum, Ebola'dan çok, çok daha kötü. Ebola, bulaşması için çok yakın temas gerektiriyordu. Yani bu kelimenin tam anlamıyla birisiyle konuşarak yakalanabileceğiniz bir şey, bu da diğer virüsler için geçerli değil" dedi.

  • Dünya
  • 13.03.2020 13:02
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 13:05
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Ebola'yı keşfeden Piot'tan korkutan açıklama!

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve yüzün üzerinde ülkede rastlanan corona virüs 5 bine yakın kişinin hayatına mal oldu. London School of Hygiene and Tropical Medicine Direktörü , İngiliz basınına corona virüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

EBOLA'DAN ÇOK DAHA KÖTÜ
'e konuşan Belçikalı bilim insanı corona virüsün 'dan daha ciddi bir sorun olduğunun altını çizdi. Piot, konu ile ilgili gelen soru üzerine "Bugünkü durum, Ebola'dan çok, çok daha kötü. Ebola, bulaşması için çok yakın temas gerektiriyordu. Yani bu kelimenin tam anlamıyla birisiyle konuşarak yakalanabileceğiniz bir şey, bu da diğer virüsler için geçerli değil" dedi.

TRUMP'I ELEŞTİRDİ
ABD Başkanı Trump'ın Avrupa ülkelerine uyguladığı seyahat yasağını eleştiren bilim insanı, ABD'de eyaletler arası seyahatin engellenmesinin daha mühim olduğunu iddia etti. Bilim insanı corona virüsün "gerçekten kötü bir durum" olma potansiyeline sahip olduğu görüşünde.

AIDS ile mücadele çalışmışlarında aktif rol alan Piot, Ebola'yı ilk keşfeden bilim insanı olarak adını duyurmuştu.

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